Кризис

Россиян больше всего беспокоит инфляция и бедность

Большинство россиян (61%) считают самой серьезной проблемой рост цен. Об этом сообщает пресс-служба «Левада-Центра».



Эксперты отмечают, что эта проблема остается одной из самых острых на протяжении последних 20 лет. В августе 2015 года, когда падение курса рубля по отношению к иностранным валютам составило более 8%, увеличение цен беспокоило 78% респондентов. Данные за прошлый год показывают, что инфляция вызывала озабоченность 72% опрошенных.



Россиян также беспокоит бедность и обнищание населения. Согласно опросу «Левада-центра», этими проблемами озабочены 45% респондентов. Безработица волнует 33% опрошенных. При этом такое же количество граждан озабочены коррупцией.



Среди проблем, которые меньше всего волнуют жителей России, оказались ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ. Общее количество граждан, которые обеспокоены этими проблемами, составило 4%.

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