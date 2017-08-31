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Официальный курс долл. США снизился на 18 коп., евро — на 57 коп.
31 август 2017 (17:54)
УрБК, Москва, 31.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября. Курс долл. США снизился на 18,52 коп., до 58,54 руб. Курс евро снизился на 57,85 коп., до 69,62 руб.
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