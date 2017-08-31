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В Екатеринбурге на кирпичном заводе от удара током погиб рабочий
31 август 2017 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. В Екатеринбурге на кирпичном заводе погиб рабочий от удара током. Данную информацию подтвердили в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области.
«Проводится проверка Следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СК РФ. Идет осмотр места происшествия. В рамках проверки выясняются все обстоятельства происшествия. Приоритетной версией считается, что смерть наступила от удара электротоком», — рассказали в пресс-службе ведомства.
«Проводится проверка Следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СК РФ. Идет осмотр места происшествия. В рамках проверки выясняются все обстоятельства происшествия. Приоритетной версией считается, что смерть наступила от удара электротоком», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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