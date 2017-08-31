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Оператор Yota устранил неполадки с интернетом
31 август 2017 (16:18)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Оператор связи Yota устранил последствия аварии на сети и восстановил подключение к интернету. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«У части клиентов в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях и Пермском крае около полутора часов не было передачи данных в 4G. При этом в сетях 3G интернет работал корректно. Авария затронула небольшую часть клиентов. Авария устранена 31 августа в 08.25 утра», — говорится в сообщении.
Представители оператора пояснили, что авария была вызвана работами на оборудовании сети.
Напомним, ранее клиенты компании заявили о том, что в течение нескольких дней у них не было подключения к интернету. В некоторых случаях подключение было, но скорость оставалась низкой.
«У части клиентов в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях и Пермском крае около полутора часов не было передачи данных в 4G. При этом в сетях 3G интернет работал корректно. Авария затронула небольшую часть клиентов. Авария устранена 31 августа в 08.25 утра», — говорится в сообщении.
Представители оператора пояснили, что авария была вызвана работами на оборудовании сети.
Напомним, ранее клиенты компании заявили о том, что в течение нескольких дней у них не было подключения к интернету. В некоторых случаях подключение было, но скорость оставалась низкой.
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