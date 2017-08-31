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Холдинг «Синара-Транспортные Машины» подпишет соглашение с иранской компанией «Ферротек Стил»

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Сегодня в рамках VI Международного Железнодорожного салона ЭКСПО-1520 состоится подписание экспортного контракта между ООО «Торговый дом СТМ» (входит в машиностроительный холдинг «Синара-Транспортные Машины») и иранской железнодорожной строительной компанией «Ферротек Стил». Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



Соглашение предусматривается поставки в 2018 году в Иран железнодорожной путевой техники для строительства, ремонта и текущего содержания пути. Данная сделка будет осуществляться при поддержке Группы Российского Экспортного Центра (РЭЦ).



В подписании примут участие заместитель гендиректора по внешним связям «Синара-Транспортные Машины» Антон Зубихин, акционер компании «Ферротек Стил» Бахтияр Гарачорлу, заместитель генерального директора Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций Никита Гусаков.

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