Дайджест

На Олимпиаду-2018 продано всего 23% билетов

31 август 2017 (17:21)

Международный олимпийский комитет (МОК) обеспокоен низким уровнем продаж билетов на соревнования в рамках зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает Insidethegames.

По информации издания, менее чем за пять месяцев до начала Олимпиады болельщики приобрели 22,7% билетов. Это худший показатель для данной стадии подготовки к зимним Играм за всю историю.

По мнению руководства МОК, организаторы Игр выбрали неправильную стратегию стимулирования продаж и, несмотря на обещания, недостаточно активно рекламируют Олимпиаду.

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