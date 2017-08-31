Дайджест
На Олимпиаду-2018 продано всего 23% билетов
31 август 2017 (17:21)
Международный олимпийский комитет (МОК) обеспокоен низким уровнем продаж билетов на соревнования в рамках зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает Insidethegames.
По информации издания, менее чем за пять месяцев до начала Олимпиады болельщики приобрели 22,7% билетов. Это худший показатель для данной стадии подготовки к зимним Играм за всю историю.
По мнению руководства МОК, организаторы Игр выбрали неправильную стратегию стимулирования продаж и, несмотря на обещания, недостаточно активно рекламируют Олимпиаду.
По информации издания, менее чем за пять месяцев до начала Олимпиады болельщики приобрели 22,7% билетов. Это худший показатель для данной стадии подготовки к зимним Играм за всю историю.
По мнению руководства МОК, организаторы Игр выбрали неправильную стратегию стимулирования продаж и, несмотря на обещания, недостаточно активно рекламируют Олимпиаду.
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