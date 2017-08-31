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Снег потушил пожары в Иркутской области

В Иркутской области не зафиксировано ни одного природного пожара, все они потухли за минувшие сутки из-за выпавшего снега, сообщили в правительстве региона «Интерфаксу».



«Снегопады прошли, но снежный покров не устанавливался — все растаяло. Однако обильные осадки могли потушить лесные пожары», — уточнил агентству начальник отдела прогнозов иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь.



Мониторинг ситуации с природными пожарами на территории области будет продолжен, в слежении за обстановкой местные власти задействуют пять самолетов.

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