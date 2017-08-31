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В Забайкалье пропали туристы из Москвы

Шесть путешественников из Москвы исчезли в Каларском районе Забайкальского края во время похода по горам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.



Туристическая группа не вышла на связь в среду, 30 августа. После этого МЧС начало их поиски с помощью вертолета Ми-8. Спасатели в первую очередь обследуют с воздуха заявленный отдыхающими маршрут. На это уйдет несколько часов, так как путь туристов пролегал по территории Забайкалья, Бурятии и Иркутской области. Его протяженность составляет около 300 километров.

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