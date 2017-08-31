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На Сахалине госпитализирован экс-губернатор Хорошавин

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, был госпитализирован вместе со свои бывшим советником Андреем Икрамовым, заявила его адвокат Ольга Артюхова. Об этом сообщает «Интерфакс».



По ее словам, в начале судебного заседания Хорошавин и Икрамов пожаловались на высокое давление, участившееся сердцебиение и давящие боли в области сердца.



Им была вызвана скорая помощь после того, как медик подтвердил жалобы. Судья приняла решение о переносе судебного заседания по данному делу на понедельник.

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