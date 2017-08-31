Аналитики поспорили о ситуации на рынке краткосрочной аренды

Уральская палата недвижимости (УПН) опубликовала исследование рынка краткосрочной аренды Екатеринбурга, где говорится о стремительном развитии этого сегмента в последние годы. В настоящее время «квартиры посуточно» уже занимают 41% рынка гостиничных услуг. Эта цифра все время увеличивается. Сейчас номерной фонд «квартир посуточно» в уральской столице составляет 3,97 тыс., гостиниц — 5,8 тыс. В перспективе эта тенденция может привести к вытеснению некоторых свердловских отельеров с рынка, считают аналитики УПН.Чаще всего туристов интересуют компактные варианты: «однушки» и студии за 1,5-2 тыс. руб. в сутки, причем многие собственники и операторы готовы предоставлять скидки, если клиент живет больше недели. Средняя цена посуточной аренды однокомнатной квартиры составляет 1 тыс. 605 руб., двухкомнатной — 2 тыс. 280 руб., трехкомнатной — 2 тыс. 990 руб.«Уже сегодня это огромный сектор, сопоставимый с рынком гостиниц, который имеет потенциал для дальнейшего роста. Увеличение доли рынка краткосрочной аренды вызывает озабоченность у гостиничных операторов, которые указывают на неравные стартовые условия и «серую» зону, в которой существует рынок квартир. Действительно, в отдельных группах этот сегмент пересекается с рынком гостиничных услуг, но все же никогда не сможет заменить его в полной мере», — говорится в исследовании УПН.Аналитики связывают активное развитие сегмента «квартиры посуточно» с длительным снижением ставок на рынке долгосрочной аренды. Чаще всего люди сдают жилье самостоятельно, активно используя онлайн-сервисы и агрегаторы. Реже — передают квартиру управляющей компании.Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков сообщил, что у физических лиц нередко бывают проблемы с загрузкой.«Сейчас рынок наполняется теми, кто решил попробовать. 1,5 тыс. в сутки умножают на 30 суток и получают 45 тыс. руб. в месяц. Загораются. А дальше начинаются простои, грязное белье, прожженные окурками шторы и прочие «прелести». Кто-то остается и даже берет квартиры в управление, кто-то уходит. Со слов операторов могу сказать, что у бюджетных вариантов в центре средняя загрузка 70-80%. При этом на рынке много физических лиц, у которых загрузка эпизодическая», — сообщил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.Впрочем, далеко не все участники рынка согласны с результатами исследования Уральской палаты недвижимости (УПН). В частности, директор екатеринбургской компании по бронированию посуточных квартир «Этажи» Кирилл Копылов считает, что никакого роста сегмента кратковременной аренды жилья в Екатеринбурге не наблюдается.«В последние три года развитие всего отельного бизнеса резко затормозилось. Это коснулось и сегмента «квартиры посуточно». Темпы прироста объектов изменились. С 2015 года рынок замер. В Екатеринбурге сохраняется то число посуточных объектов, которое было в конце 2014 года. После снижения доходов населения владельцы объектов столкнулись со снижением выручки. Дело в том, что гостиницы обычно размещают у себя командировочных, а рынок краткосрочной аренды — так называемых «индивидуальных гостей», которые платят сами за себя. Соответственно, падение доходов в первую очередь ударило именно по этому сегменту. Ценник посуточной аренды стал «валиться». Огромное число участников рынка, не выдержав этого давления, в 2016 году стали сокращать число своих объектов. Кто-то на треть, кто-то наполовину», — сообщил Кирилл Копылов.По его словам, «многие посуточники кусают локти и отдают квартиры обратно собственникам из-за того, что не могут найти клиентов».«Нет никакого взрывного роста, есть стагнация. У многих участников рынка не получается остаться на плаву. Есть одна интересная тенденция. Люди, которые занимаются посуточной сдачей жилья на арендованных площадях, постепенно уступают место тем, кто осуществляет бизнес на собственных объектах. Из-за этого происходит снижение цен. Важно отметить, что клиентов на рынке практически нет. Население стало реже совершать поездки», — полагает К. Копылов.Отметим, что в настоящее время сохраняется угроза полного запрета рынка краткосрочной аренды. Законопроект «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса РФ (в части запрета использования жилых помещений в качестве гостиницы, иного средства временного размещения, а также предоставления в них гостиничных услуг)» был внесен в сентябре 2015 года, а повторное рассмотрение было назначено на 13 июня 2016 года. Однако решение по этому проекту было отложено на неопределенный срок. Если в будущем его примут, то сегмент посуточной аренды жилья в России окажется вне закона.