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«Уральские авиалинии» открывают полеты в Наманган из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 16 сентября 2017 года открывает рейс Екатеринбург — Наманган (Узбекистан) — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Полеты по этому направлению будут выполняться на современных авиалайнерах семейства Airbus А320 один раз в неделю по субботам. Вылет из аэропорта Кольцово в 03.05, прилет в Наманган в 05.55. Стоимость авиабилета — от 14 тыс. руб. в одну сторону.



«Наманган — второй город по величине после Ташкента в Узбекистане, административный центр Наманганской области. Город знаменит своей многовековой историей, например, в его окрестностях находятся руины древнего домонгольского города Аксикент. Кроме того, в Намангане можно поправить здоровье и отдохнуть на бальнеологическом курорте «Чартак», — говорится в сообщении.



Отправиться в узбекский Наманган можно купив билет на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании, а также в авиакассах.

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