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Свердловское УФАС выявило признаки недобросовестной конкуренции в «Центре профилактической медицины УХП»

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Свердловское УФАС России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Центр профилактической медицины УХП» (ЦПМ УХП). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В антимонопольную службу поступило обращение ООО «Кабинет медицинских осмотров» (КМО) с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО «ЦПМ УХП». Как следует из материалов дела, компания в адрес ряда предприятий Нижнего Тагила направила письмо, содержащее дискредитирующую ООО «КМО» информацию.



В частности, были допущены такие высказывания: «Перед увольнением с ООО «ЦПМ УХП» данные руководители предприняли ряд незаконных действий, направленных на причинение ущерба ООО «ЦПМ УХП» в интересах личной фирмы ООО «КМО». Данные действия имели цель сделать невозможной работу ООО «ЦПМ УХП» как своего конкурента и монополизировать рынок под свою организацию ООО «КМО»; «…проверка незаконной деятельности прежнего руководства…»; «Предостерегаем, что заключая договор с ООО «КМО» на проведение профосмотров, у вас возникают серьезные риски».



В связи с наличием признаков нарушения статьи 14.1 федерального закона «О защите конкуренции» антимонопольный орган выдал ООО «ЦПМ УХП» предупреждение. Компания обязана принять все зависящие от нее меры по прекращению действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, в том числе отозвать письма и устранить их рассылки.

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