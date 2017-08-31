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Акции банка «ФК Открытие» обновили минимум по стоимости

УрБК, Москва, 31.08.2017. Минимальная цена акций банка «ФК Открытие» на торгах Московской биржи 31 августа достигала 1 тыс. 246 руб. за бумагу, что является минимальной ценой с января 2016 года, когда акции торговались по 1 тыс. 221 руб. за ед. Об этом сообщает «Банки.ру».



К 10.36 мск цена скорректировалась до 1 тыс. 251 руб. за бумагу (минус 3,47% к цене закрытия 30 августа). По данным Investfunds.ru, с начала августа акции банка «ФК Открытие» подешевели на 21%.



Облигации банка выпуска «ОткрФКБОП3» на торгах 31 августа к 10.36 мск прибавляют в цене 0,95% (96% от номинала). Облигации выпуска «ОткрХОЛ5» подешевели на 1,81% (70,6% от номинала).



Напомним, 29 августа стало известно, что основным инвестором «ФК Открытие» становится Банк России. Аналитики «Атона» полагают, что это позитивно сказалось на акциях банка ВТБ — по результатам торгов 30 августа они подорожали на 8%, 31 августа бумаги продолжают рост (на 0,11% на 10.36 мск).



«Мы считаем это реакцией на позитивные новости о банке «ФК Открытие», поскольку ВТБ является его миноритарным акционером», — отметили в инвесткомпании.

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