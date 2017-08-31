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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве одного из активов Александра Фрибуса

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «БЗСКтрассервис» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 29 августа 2017 года. Заявителем по делу выступает МИФНС по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 5 млн 358 тыс. руб.



Напомним, ООО «БЗСКтрассервис» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2012 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля строительными материалами и изделиями. Согласно открытым данным, одним из учредителей компании является екатеринбургский девелопер Александр Фрибус. Среди его активов также — ООО «БЗСК-Инвест», известное как застройщик проблемного жилого комплекса «Березки» в г. Березовском.

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