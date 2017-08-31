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Минэкономразвития ожидает инфляцию в России на конец года ниже 3,7%

УрБК, Москва, 31.08.2017. К концу 2017 года инфляция в России скорее опустится ниже 3,7%, чем превысит их. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра экономразвития Максима Орешкина.



«Сейчас у нас прогноз на 2017 год обновляется до отметки 3,7%. Причем мы больше видим риск, что цифра будет ниже 3,7%, чем выше», — сказал он.



Глава МЭР добавил, что и в последующие годы не видит рисков для недостижения целевой инфляции в 4%.



В прошлом макроэкономическом прогнозе ведомства инфляция в декабре 2017 года в базовом сценарии ожидалась на уровне 3,8%.



Орешкин также отметил, что замедление инфляции на конец 2017 года до 3,5-3,7% создаст условия для снижения ставки ЦБ.



«К концу года инфляция может ускориться до 3,7%. Наши ожидания сейчас составляют 3,5-3,7%. Мы считаем, что это будет открывать возможность снижения ставок для Центрального банка. И благодаря смягчению денежно-кредитной политики ЦБ удастся вернуть инфляцию ближе к целевым показателям на конец 2018 года», — сказал он.

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