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ФСК ЕЭС завершает подготовку энергосистемы Урала к осенне-зимнему периоду

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершает подготовку магистральных энергообъектов на Урале к осенне-зимнему периоду. Объем инвестиций в ремонт инфраструктуры региона в 2017 году составляет 2,2 млрд руб., сообщает пресс-служба предприятия.



Вопрос подготовки компаний энергетической отрасли к осенне-зимнему периоду обсуждался в ходе состоявшегося в Челябинске 30 августа совещания под руководством заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова, в котором приняла участие ФСК ЕЭС.



На уральской территории работают два филиала ФСК ЕЭС — МЭС Урала и МЭС Западной Сибири. В рамках подготовки к зиме энергетики в настоящее время расчистили 4,44 тыс. га трасс линий электропередачи, отремонтировали 506 км ЛЭП. На подстанциях проведен ремонт 1,6 тыс. единиц коммутационного оборудования.



Кроме того, в регионе проходят совместные учения с МЧС России, органами исполнительной власти местного самоуправления, противоаварийные тренировки персонала, учения по ликвидации аварий, характерных для низких температур.



Напомним, ФСК ЕЭС на Урале обслуживает 136 подстанций 35-1150 кВ общей трансформаторной мощностью 63,9 тыс. МВА, а также 22 тыс. км линий электропередачи напряжением до 500 кВ.

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