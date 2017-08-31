День знаний в долг

Август традиционно для большинства россиян является сезоном подготовки детей к новому учебному году. В этот период расходы родителей на покупку одежды, обуви и канцелярских принадлежностей увеличиваются в разы. Этот год не стал исключением, однако сложная экономическая ситуация в стране, а также постоянное снижение реальных доходов населения привели к тому, что родителям пришлось брать кредиты для того, чтобы собрать ребенка в школу.Согласно опросам портала Tiendeo.ru, в этом году треть россиян планирует увеличить расходы на подготовку детей к новому учебному году на 7 тыс. руб. в расчете на одного ребенка. В результате средняя сумма затрат составит 13 тыс. 750 тыс. руб.По данным сервиса «Яндекс.Деньги», в августе расходы жителей Екатеринбурга на покупку детской одежды, обуви, канцтовары, электронику, товары в детских магазинах и магазинах игрушек в целом уже увеличились в 7,5 раза, а число платежей — в 6,4 раза.Средний чек достиг отметки в 6,17 тыс. руб.«Средний чек жителей Екатеринбурга за детскую одежду — 7 тыс. 684 руб., за канцтовары — 3 тыс. 303 руб. Те, кто к школе покупает детям смартфоны, планшеты и другую электронику, платят в среднем за раз 4,87 тыс. руб. Средний чек в детских магазинах и магазинах игрушек — 3,75 тыс. руб.», — говорится в исследовании.Как сообщают аналитики сервиса, в целом по стране интерес россиян к товарам для детей заметно вырос перед 1 сентября. Число платежей в магазинах одежды и обуви увеличилось в 1,8 раза по сравнению с августом прошлого года. Покупок канцтоваров стало больше в 7,8 раза, электроники — в 9,6 раза, товаров в детских магазинах и магазинах игрушек — в 5 раз. Перед новым учебным годом средний чек россиян за детскую одежду и обувь — 1 тыс. 415 руб., за канцтовары — 3 тыс. 804 руб., за электронику — 4 тыс. 210 руб., за покупки в детских магазинах и магазинах игрушек — 3 тыс. 696 руб.Помимо этого, эксперты отмечают рост покупательского интереса к товарам для школы. Так, спрос на парты и столы с первых дней июля вырос в 1,5 раза. Средний чек в этой категории — около 12 тыс. руб. На рюкзаки и ранцы спрос с начала июля вырос в 1,6 раза. В среднем за раз россияне тратят на такие товары 3 тыс. 860 руб.«Заметно увеличился спрос и на школьные принадлежности — дневники, обложки, тетради, пеналы. Средний чек за пеналы — 725 руб., дневники — 150 руб., тетради — 135 руб., обложки — 120 руб.», — говорится в исследовании.Как отмечают наблюдатели и эксперты портала Tiendeo.ru, одной из особенностей этого года является то, что для того, чтобы хоть как-то сократить свои расходы, россияне приняли решение спланировать свои покупки заранее. Почти половине россиян, согласно опросам, пришлось экономить в течение всего лета для того, чтобы подготовить ребенка к учебному году.Еще одним способом экономии в этом году для родителей школьников стали покупки необходимых товаров через интернет.«В августе число онлайн-заказов детской одежды и обуви выросло в 5,4 раза по сравнению с августом 2016 года. Количество платежей за тетради, ручки и другие канцтовары увеличилось в 2,2 раза, за электронику — в 7,5 раза, а покупок в детских магазинах и магазинах игрушек стало больше в 6,4 раза», — говорится в исследовании «Яндекс.Деньги».Стоит сказать, что ежегодные сборы ребенка в школу являются большим ударом по семейному бюджету большинства россиян, а учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, для некоторых граждан даже минимальные суммы покупок становятся неподъемными.По мнению экспертов, именно снижение реальных доходов населения стало причиной того, что в этом году количество займов в микрофинансовых организациях выросло. По данным компании «Домашние деньги», спрос на кредиты на подготовку ребенка к школе в этом году увеличился в три раза по сравнению с прошлым.«Данная тенденция свидетельствует о том, что с каждым годом собрать ребенка в школу становится все более проблематично без использования заемных средств», — считают в компании.По данным MoneyMan, в среднем на подготовку одного ребенка в школу клиенты компании планируют потратить около 10 тыс. руб.Если посмотреть на основные цели, на которые берут займы, то это покупка форменной одежды (форма, обувь), школьные принадлежности (рюкзак, учебники, тетради и т.д.). Интересно, что на третьем месте — покупки, связанные с подготовкой к физкультуре, а именно к зимним видам спорта (лыжи, лыжные палки, коньки)», — рассказал директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.Финансовое благополучие многих семей за последние три года значительно ухудшилось, поэтому даже традиционные траты сегодня становятся ударом по семейному бюджету. В этих условиях россиянам приходится искать дополнительные средства на то, чтобы собрать ребенка в школу. Значительный рост займов в МФО на эти цели говорит о том, что материальное положение граждан ухудшается, в то время как долговая нагрузка продолжает расти.