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В I полугодии объем производства сельхозпродукции в УрФО составил 7% от общероссийского

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. В I полугодии 2017 года доля Уральского федерального округа в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в России составила 7%. Об этом сообщает Свердловскстат.



Всего за шесть месяцев этого года на Урале в хозяйствах всех категорий произвели 458,2 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе, 984,8 тыс. т молока и 2 млрд 388,7 млн яиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство сельхозпродукции выросло лишь на 0,8%.



По производству скота и птицы на убой, а также яиц среди регионов УрФО лидирует Челябинская область, доля которой составляет 55,2% и 34,5% соответственно. По производству молока — Свердловская область с долей 35,5%.



На конец июня поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий Урала достигло 1 млн 014,2 тыс. голов, в том числе 414,1 тыс. коров. При этом доля поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах населения составляет 45,6% от общего поголовья, коров — 44,9%. Поголовье свиней — 1 млн 750 тыс. голов. По численности поголовья КРС и свиней лидирует также Южный Урал.

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