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Суд подтвердил решение Роспотребнадзора о нарушении «Победой» правил перевозки багажа

УрБК, Москва, 31.08.2017. Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о нарушении авиакомпанией «Победа» правил перевозки багажа пассажиров. Об этом сообщает «Интерфакс».



Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 16 мая подтвердил законность постановления Роспотребнадзора о нарушении авиакомпанией «Победа» правил перевозки багажа пассажиров.



Из материалов дела следует, что в ведомство поступили обращения граждан по вопросу провоза незарегистрированной ручной клади, находящейся при пассажирах.



Как указывает ООО «Авиакомпания «Победа», за пассажиром, согласно правилам перевозки компании, сохранено право бесплатного провоза в салоне дамской сумочки или портфеля, папки для бумаг, зонтика. Перевозка в салоне воздушного судна других предметов является дополнительной услугой, за оказание которой с пассажира взимается соответствующий сбор. При этом пассажир не лишен права перевозить такие предметы в багажном отсеке.



При прохождении регистрации на рейсы заявителями был предъявлен багаж, провоз которого не был оплачен. Представители авиакомпании предложили пассажирам оплатить провоз багажа в соответствии с тарифами авиакомпании.

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