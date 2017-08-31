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Сбитую грузовиком певицу Линду выписали из больницы
31 август 2017 (13:08)
Врачи отпустили из НИИ имени Склифосовского пострадавшую в ДТП певицу Светлану Гейман, известную под псевдонимом Линда. Об этом РИА Новости рассказали в справочной службе больницы.
Отмечается, что артистке оказали медицинскую помощь. Врачи не увидели необходимости в госпитализации Гейман.
Накануне сообщалось, что грузовик МАЗ сбил певицу и еще одну женщину в центре Москвы. У второй пострадавшей переломы обеих ног. Водитель грузовика скрылся с места происшествия, но был задержан на юго-востоке столицы.
Отмечается, что артистке оказали медицинскую помощь. Врачи не увидели необходимости в госпитализации Гейман.
Накануне сообщалось, что грузовик МАЗ сбил певицу и еще одну женщину в центре Москвы. У второй пострадавшей переломы обеих ног. Водитель грузовика скрылся с места происшествия, но был задержан на юго-востоке столицы.
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