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Сбитую грузовиком певицу Линду выписали из больницы

Врачи отпустили из НИИ имени Склифосовского пострадавшую в ДТП певицу Светлану Гейман, известную под псевдонимом Линда. Об этом РИА Новости рассказали в справочной службе больницы.



Отмечается, что артистке оказали медицинскую помощь. Врачи не увидели необходимости в госпитализации Гейман.



Накануне сообщалось, что грузовик МАЗ сбил певицу и еще одну женщину в центре Москвы. У второй пострадавшей переломы обеих ног. Водитель грузовика скрылся с места происшествия, но был задержан на юго-востоке столицы.

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