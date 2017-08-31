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В Москве назовут улицу в честь Рязанова

Проектируемый проезд № 6021 в Обручевском районе на юго-западе Москвы переименуют в улицу кинорежиссера Эльдара Рязанова. Об этом в четверг, 31 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.



«Протяженность улицы составляет чуть более километра. По соседству с этим местом находится киноклуб-музей «Эльдар», основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов», — говорится в сообщении.



Народный артист СССР Эльдар Рязанов — кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Он является режиссером фильмов «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и многих других.

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