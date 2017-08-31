Дайджест

ФК «Спартак» купил бразильского нападающего

31 август 2017 (13:07)

Нападающий Педро Роша перешел из бразильского «Гремио» в московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба из Порту-Алегри.

Длительность контракта с 22-летним бразильцем и финансовые условия не уточняются. По информации портала Transfermarkt.de, красно-белые заплатили за Роша 12 млн евро. В списке самых дорогих приобретений москвичей он делит второе место с ирландцем Эйденом Макгиди. Лидерство сохраняет бразилец Фернандо, трансфер которого обошелся москвичам в 12,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Роша провел за «Гремио» 15 матчей в чемпионате Бразилии и забил три мяча, всего в его активе 72 матча и 11 голов.

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