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В Москве скончалась певица Людмила Рюмина

31 август 2017 (13:07)

Советская и российская исполнительница Людмила Рюмина скончалась в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к певице.

«Людмила Георгиевна скончалась в Боткинской больнице после тяжелой продолжительной болезни», — рассказал собеседник агентства. Рюминой было 68 лет.

Певица получила звание народной артистки России в 1991 году. С 1999-го она работала художественным руководителем государственного театра «Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой».

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