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В Москве скончалась певица Людмила Рюмина
31 август 2017 (13:07)
Советская и российская исполнительница Людмила Рюмина скончалась в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к певице.
«Людмила Георгиевна скончалась в Боткинской больнице после тяжелой продолжительной болезни», — рассказал собеседник агентства. Рюминой было 68 лет.
Певица получила звание народной артистки России в 1991 году. С 1999-го она работала художественным руководителем государственного театра «Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой».
«Людмила Георгиевна скончалась в Боткинской больнице после тяжелой продолжительной болезни», — рассказал собеседник агентства. Рюминой было 68 лет.
Певица получила звание народной артистки России в 1991 году. С 1999-го она работала художественным руководителем государственного театра «Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой».
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