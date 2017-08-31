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В Афганистане служат 11 тыс. американских солдат

В Афганистане служат около 11 тыс. американских военных. Такие данные привел Пентагон на пресс-конференции, передает портал «Лента.ру».



Агентство Reuters отмечает, что это на несколько тысяч больше, чем считалось ранее.



Раскрытие этих данных официальными лицами при этом не означает действительного увеличения численности войск в Афганистане. Увеличение отчетного показателя произошло после того, как министр обороны США Джеймс Мэттис выразил недовольство методом подсчета войск в зонах конфликтов.

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