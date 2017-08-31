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Ремонт на МЗиКе после обрушения крыши завершат только к декабрю

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Ремонтные работы на ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» (МЗиК) будут завершены до конца 2017 года. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области со ссылкой на заявление генерального директора предприятия Николая Клейна.



«Сегодня строители показали нам, какой красавец будет корпус, обещают, что к 30 ноября крыша и стены будут, в декабре два цеха начнут переезжать туда», — отметил Николай Клейн.



Напомним, 9 ноября 2016 года на территории ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина» произошло обрушение перекрытий кровли одного из строений. В результате случившегося погибли 4 работника предприятия, еще 14 человек получили повреждения различной степени тяжести.



Позже государственная инспекция труда Свердловской области провела на предприятии комплексную проверку. В ходе проверки было выявлено 70 нарушений, за которые на руководство МЗиК наложены штрафы на общую сумму 2,5 млн руб.

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