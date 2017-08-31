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В I полугодии 2017 года поступления в бюджет РФ из УрФО выросли на 35,5%
31 август 2017 (12:19)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. В I полугодии 2017 года поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации по Уральскому федеральному округу выросло на 35,5% в годовом выражении.
Как сообщает Свердловскстат со ссылкой на данные ФНС России, объем поступлений из УрФО достиг 2 трлн 011,6 млрд руб.
При этом задолженность по налогам, сборам и пеням в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2017 года в целом по округу составила 91,8 млрд руб.
Как сообщает Свердловскстат со ссылкой на данные ФНС России, объем поступлений из УрФО достиг 2 трлн 011,6 млрд руб.
При этом задолженность по налогам, сборам и пеням в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2017 года в целом по округу составила 91,8 млрд руб.
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