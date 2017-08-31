Кризис
За полгода россиянам выплатили долгов по зарплате на 9,2 млрд рублей
31 август 2017 (12:01)
Роструд в первые шесть месяцев 2017 года провел порядка 19 тыс. проверок, в результате которых было выплачено более 9,2 млрд руб. долгов по зарплате. Данные опубликованы на сайте ведомства.
В I квартале 2017 года по вопросам оплаты труда проведено 9 тыс. 345 проверок, выявлено более 25 тыс. нарушений требований трудового законодательства в области оплаты труда.
Сумма выплаченной задолженности по заработной плате в I квартале 2017 года составляет 3,9 млрд руб. перед 243 тыс. 475 работниками.
Во II квартале 2017 года по вопросам оплаты труда проведено 9 тыс. 959 проверок, выявлено более 25 тыс. нарушений требований трудового законодательства в области оплаты труда.
Сумма выплаченной задолженности по заработной плате во II квартале 2017 года составляет 5,3 млрд руб. 325 тыс. 348 работникам.
В I квартале 2017 года по вопросам оплаты труда проведено 9 тыс. 345 проверок, выявлено более 25 тыс. нарушений требований трудового законодательства в области оплаты труда.
Сумма выплаченной задолженности по заработной плате в I квартале 2017 года составляет 3,9 млрд руб. перед 243 тыс. 475 работниками.
Во II квартале 2017 года по вопросам оплаты труда проведено 9 тыс. 959 проверок, выявлено более 25 тыс. нарушений требований трудового законодательства в области оплаты труда.
Сумма выплаченной задолженности по заработной плате во II квартале 2017 года составляет 5,3 млрд руб. 325 тыс. 348 работникам.
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