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Абоненты Yota остались без интернета
31 август 2017 (11:51)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Абоненты оператора связи Yota в течение нескольких дней испытывают проблемы с доступом в интернет.
В официальных группах оператора в социальных сетях клиенты сообщают о полном отсутствии доступа или о значительном снижении скорости подключения. Жалобы поступают от абонентов из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других городов.
«На текущий момент в вашем регионе могут наблюдаться сложности с доступом к интернету в сети 3G/4G. Приносим извинения за временные неудобства, мы уже занимаемся решением проблемы», — сообщили в техподдержке оператора.
В число проблемных регионов, по данным оператора, попали Москва, Московская область, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Тульская, Кировская, Курганская, Челябинская, Тюменская, Свердловская области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Удмуртия, Коми, ЯНАО.
В официальных группах оператора в социальных сетях клиенты сообщают о полном отсутствии доступа или о значительном снижении скорости подключения. Жалобы поступают от абонентов из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других городов.
«На текущий момент в вашем регионе могут наблюдаться сложности с доступом к интернету в сети 3G/4G. Приносим извинения за временные неудобства, мы уже занимаемся решением проблемы», — сообщили в техподдержке оператора.
В число проблемных регионов, по данным оператора, попали Москва, Московская область, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Тульская, Кировская, Курганская, Челябинская, Тюменская, Свердловская области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Удмуртия, Коми, ЯНАО.
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