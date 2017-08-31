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Абоненты Yota остались без интернета

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Абоненты оператора связи Yota в течение нескольких дней испытывают проблемы с доступом в интернет.



В официальных группах оператора в социальных сетях клиенты сообщают о полном отсутствии доступа или о значительном снижении скорости подключения. Жалобы поступают от абонентов из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других городов.



«На текущий момент в вашем регионе могут наблюдаться сложности с доступом к интернету в сети 3G/4G. Приносим извинения за временные неудобства, мы уже занимаемся решением проблемы», — сообщили в техподдержке оператора.



В число проблемных регионов, по данным оператора, попали Москва, Московская область, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Тульская, Кировская, Курганская, Челябинская, Тюменская, Свердловская области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Удмуртия, Коми, ЯНАО.

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