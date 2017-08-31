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Холдинг СТМ презентует первый тепловоз серии ТГМ8КМ на международной выставке в Москве

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. В рамках VI Международного железнодорожного салона техники и технологий «ЭКСПО 1520» 31 августа холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) презентует первый тепловоз серии ТГМ8КМ. Он был изготовлен в рамках договора с Союзом железных дорог Кубы, сообщает пресс-служба Группы.



В мероприятии планируется участие заместителя министра промышленности и торговли России Георгия Каламанова, посла Республики Куба в РФ Эмилио Лосада Гарсия, посла России в Республике Куба Михаила Камынина, президента СТМ Сергея Папина.



По условиям договора, «Синара-Транспортные Машины» обеспечит в течение 2017-2021 годов поставки на Кубу 75 маневровых тепловозов. Производство новой техники осуществляется на Людиновском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ, входит в холдинг СТМ). Также СТМ будет производить капитальный ремонт тепловозов, ранее эксплуатируемых кубинскими железными дорогами, и поставит запасные части и оборудование для модернизации депо в Гаване.



«Новый тепловоз серии ТГМ8КМ мощностью 882 кВт (1 200 л.с.) с улучшенными технико-экономическими характеристиками предназначен для маневровой работы на железнодорожных путях колеи 1435 мм в условиях влажного тропического климата. Жизненный цикл нового ТГМ8 КМ рассчитан на сорок лет», — рассказали в пресс-службе.



Презентация локомотива состоится 31 августа 2017 года в 16.30 на месте 75/3 павильона № 4 полигона ВНИИЖТ в г. Щербинке Московской области.

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