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Новоуральская сбытовая компания и «Роскоммунэнерго» задолжали «МРСК Урала» 1,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Предприятия АО «Роскоммунэнерго» (входит в АО «Межрегионсоюзэнерго») и ООО «Новоуральская сбытовая компания» задолжали «МРСК Урала» 1,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба сетевой компании.



АО «Роскоммунэнерго» имеет задолженность в размере 1 млрд руб., что составляет девять периодов неплатежей и превышает годовую ремонтную программу филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго». Гарантирующий поставщик ведет деятельность на территории Нижнего Тагила и Невьянска.



ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» имеет задолженность перед ОАО «МРСК Урала» в размере 0,4 млрд руб., что составляет 13 периодов неплатежей.

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