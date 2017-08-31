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ММК представил результаты природоохранной деятельности на выставке «Экология города Магнитогорска»

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представил результаты своей деятельности в области снижения негативного воздействия на окружающую среду на открывшейся в историко-краеведческом музее фотовыставке «Экология города Магнитогорска». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Выставка приурочена к Году экологии в России. Собрав уникальный фотоматериал, организаторы постарались проследить, как менялось состояние окружающей среды в городе начиная с начала 1990-х годов.



«Посетители выставки могут увидеть, как год от года менялась внешняя среда и отношение к вопросу экологии. Экспозиция состоит из трех разделов. В первом из них представлены 29 фотографий металлургического производства 80-х годов. В следующем разделе можно увидеть около 80 фотографий природоохранных объектов Магнитогорского металлургического комбината, познакомиться с работой специалистов градообразующего предприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Третий раздел представлен агитационными плакатами советских лет», — рассказали в пресс-службе.



Как отметил на открытии выставки председатель Магнитогорского городского собрания Александр Морозов, по сравнению с прошлыми годами, ситуация в городе стала лучше. Выбросы сократились не только в цифрах, это заметно и жителям. По словам заместителя начальника лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК» Валерия Козюлина, если в конце 1980-х годов выбросы комбината загрязняющих веществ в атмосферу составляли около миллиона тонн в год, то сейчас они уменьшились в пять раз — до 200 тыс. т, из которых примерно две трети — монооксид углерода, газ самой меньшей степени опасности, образующийся при любых процессах горения.



Добиться столь значительного снижения стало возможным благодаря инвестициям ММК в реконструкцию и строительство самых современных природоохранных объектов, в числе которых и пылегазоулавливающие установки, и системы оборотного водоснабжения, и установки по утилизации отходов и нейтрализации стоков. Все эти объекты представлены в фотоматериалах выставки.



Природоохранные инвестиции приносят и самому предприятию немалый экономический эффект, ведь, как рассказал В. Козюлин, вся уловленная пыль, все отходы производства в черной металлургии, как правило, являются ценным железосодержащим сырьем, которое используется повторно в производстве.



«Строительство природоохранных сооружений на ММК, по сути, непрерывный процесс. Только в этом году стройка идет больше, чем на десяти объектах. Таким образом, все показанное на выставке — это только малая часть большой экологической программы комбината, взявшего на себя обязательство к концу 2025 года снизить показатель комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) с нынешних тринадцати до пяти, что соответствует понятию «Чистый город». Отметим, что четверть века назад этот показатель в Магнитогорске превышал 120», — пояснили в пресс-службе.



Выставка «Экология города Магнитогорска» будет работать до конца года.

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