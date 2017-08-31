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Долг «Челябэнергосбыт» перед «МРСК Урала» достиг 3 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 31.08.2017. Объем дебиторской задолженности ПАО «Челябэнергосбыт» перед ОАО «МРСК Урала» сопоставим с четырьмя годовыми ремонтными программами филиала поставщика ресурсов — «Челябэнерго» и составляет 3 млрд руб., в том числе 2,3 млрд руб. является просроченной дебиторской задолженностью.



Как сообщает пресс-служба «МРСК Урала», в настоящее время вопрос о взаиморасчетах между «Челябэнергосбыт» и «МРСК Урала» стоит особенно остро. Общая задолженность за услуги по передаче электроэнергии с начала 2017 года выросла на 1 млрд руб.



Несмотря на предусмотренные законом повышенные штрафные санкции, ПАО «Челябэнергосбыт» в настоящее время продолжает нарушать сроки исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии.

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