Новости дня
Долг «Челябэнергосбыт» перед «МРСК Урала» достиг 3 млрд рублей
31 август 2017 (09:59)
УрБК, Челябинск, 31.08.2017. Объем дебиторской задолженности ПАО «Челябэнергосбыт» перед ОАО «МРСК Урала» сопоставим с четырьмя годовыми ремонтными программами филиала поставщика ресурсов — «Челябэнерго» и составляет 3 млрд руб., в том числе 2,3 млрд руб. является просроченной дебиторской задолженностью.
Как сообщает пресс-служба «МРСК Урала», в настоящее время вопрос о взаиморасчетах между «Челябэнергосбыт» и «МРСК Урала» стоит особенно остро. Общая задолженность за услуги по передаче электроэнергии с начала 2017 года выросла на 1 млрд руб.
Несмотря на предусмотренные законом повышенные штрафные санкции, ПАО «Челябэнергосбыт» в настоящее время продолжает нарушать сроки исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии.
Как сообщает пресс-служба «МРСК Урала», в настоящее время вопрос о взаиморасчетах между «Челябэнергосбыт» и «МРСК Урала» стоит особенно остро. Общая задолженность за услуги по передаче электроэнергии с начала 2017 года выросла на 1 млрд руб.
Несмотря на предусмотренные законом повышенные штрафные санкции, ПАО «Челябэнергосбыт» в настоящее время продолжает нарушать сроки исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Дебиторская задолженность «МРСК Урала» в I полугодии выросла на треть
- Дебиторская задолженность «МРСК Урала» в I полугодии выросла на треть
- Долг сбытовых организаций за электроэнергию перед «МРСК Урала» достиг 7,7 млрд рублей
- Неправомерность требований ОАО «МРСК Урала» о взыскании с ОАО «Челябэнергосбыт» 140 млн. рублей подтверждена судом
- Арбитражный суд взыскал с ОАО «МРСК Урала» в пользу ОАО «Челябэнергосбыт» 133 млн. рублей
Loading...