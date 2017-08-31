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«Яндекс.Деньги»: В августе расходы жителей Екатеринбурга на детские товары выросли в 7,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. В августе расходы екатеринбуржцев на покупку детской одежды, обуви, канцтовары, электронику, товары в детских магазинах и магазинах игрушек в целом увеличились в 7,5 раза, число платежей — в 6,4 раза. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс.Деньги».



Средний чек составил 6,17 тыс. руб. По данным сервиса, екатеринбуржцы все чаще покупают товары к школе через интернет. Так, в августе число онлайн-заказов детской одежды и обуви выросло в 5,4 раза по сравнению с августом 2016 года. Количество платежей за тетради, ручки и другие канцтовары увеличилось в 2,2 раза, за электронику — в 7,5 раза, а покупок в детских магазинах и магазинах игрушек стало больше в 6,4 раза.



Перед Днем знаний средний чек жителей Екатеринбурга за детскую одежду — 7 тыс. 684 руб., за канцтовары — 3 тыс. 303 руб. Те, кто к школе покупает детям смартфоны, планшеты и другую электронику, платят в среднем за раз 4,87 тыс. руб. Средний чек в детских магазинах и магазинах игрушек — 3,75 тыс. руб.



В целом по стране интерес россиян к товарам для детей тоже заметно вырос перед 1 сентября. По данным «Яндекс.Денег», число платежей в магазинах одежды и обуви выросло в 1,8 раза по сравнению с августом прошлого года. Покупок канцтоваров стало больше в 7,8 раза, электроники — в 9,6 раза, товаров в детских магазинах и магазинах игрушек — в 5 раз. Перед новым учебным годом средний чек россиян за детскую одежду и обувь — 1 тыс. 415 руб., за канцтовары — 3 тыс. 804 руб., за электронику — 4 тыс. 210 руб., за покупки в детских магазинах и магазинах игрушек — 3 тыс. 696 руб.



Аналитики «Яндекс.Маркета» также отметили рост покупательского интереса к товарам для школы. Так, спрос на парты и столы с первых дней июля вырос в 1,5 раза. Средний чек в этой категории — около 12 тыс. руб. На рюкзаки и ранцы спрос с начала июля вырос в 1,6 раза. В среднем за раз россияне тратят на такие товары 3 тыс. 860 руб. Заметно увеличился спрос и на школьные принадлежности — дневники, обложки, тетради, пеналы. Средний чек за пеналы — 725 руб., дневники — 150 руб., тетради — 135 руб., обложки — 120 руб.

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