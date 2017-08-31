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«Т Плюс» может в сентябре отключить от энергоснабжения 150 тыс. должников на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» направит 150 тыс. абонентам-должникам квитанции, являющиеся одновременно уведомлениями об ограничении электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Такие квитанции получат потребители с задолженностью от 1 тыс. руб. и периодом неплатежа от двух месяцев.



Текст уведомления размещен на лицевой стороне квитанции. Долг необходимо погасить в течение двадцати дней с момента получения квитанции. Квитанции будут доставлены в первую декаду сентября.



«Через тридцать дней, без повторного уведомления, в отношении потребителей, не погасивших задолженность в срок и в полном объеме, будет введен режим ограничения электроэнергии», — говорится в сообщении.



Также сообщается, что 29 сентября процедура введения ограничения энергоснабжения должников сокращается до одного этапа — введения полного ограничения потребления электроэнергии. В конце мая правительство РФ скорректировало порядок введения полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии.

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