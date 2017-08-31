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УФАС включило поставщика УВЗ в список недобросовестных участников рынка
31 август 2017 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области поддержал решение УФАС о включении сведений о поставщике «Уралвагонзавода» ООО «Литпромабразив» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.
«На официальном сайте www.zakupki.gov.ru объявлен запрос цен на поставку нитрита и карбида бора (многолотовая закупка в электронной форме) для нужд АО «КУЛЗ», — говорится в сообщении ведомства.
По итогам закупки было принято решение заключить договор с «Литпромабразив» как с участником закупочной процедуры, подавшим единственное ценовое предложение. Протокол размещен в системе 8 августа 2016 года. Таким образом, крайний срок подписания договоров со стороны поставщика — 18 августа 2016 года.
11 августа 2016 года предприятие направило заказчику письмо с просьбой рассмотреть возможность поставки товара тремя частями с оплатой каждой партии, объясняя невозможность исполнения требования сокращением объемов отгрузки продукции заводом-производителем.
Позже, 18 августа «Литпромабразив» сообщило об отказе от заключения договоров. Таким образом, общество нарушило срок подписания договоров.
На основании этого Свердловское УФАС России приняло решение о включении сведений о предприятии в реестр недобросовестных поставщиков.
Не согласившись с решением антимонопольного ведомства, общество обратилось в суды.
Суды первой и апелляционной инстанции, изучив материалы дела, отказали в удовлетворении требований. Арбитражный суд Уральского округа также поддержал позицию УФАС.
«На официальном сайте www.zakupki.gov.ru объявлен запрос цен на поставку нитрита и карбида бора (многолотовая закупка в электронной форме) для нужд АО «КУЛЗ», — говорится в сообщении ведомства.
По итогам закупки было принято решение заключить договор с «Литпромабразив» как с участником закупочной процедуры, подавшим единственное ценовое предложение. Протокол размещен в системе 8 августа 2016 года. Таким образом, крайний срок подписания договоров со стороны поставщика — 18 августа 2016 года.
11 августа 2016 года предприятие направило заказчику письмо с просьбой рассмотреть возможность поставки товара тремя частями с оплатой каждой партии, объясняя невозможность исполнения требования сокращением объемов отгрузки продукции заводом-производителем.
Позже, 18 августа «Литпромабразив» сообщило об отказе от заключения договоров. Таким образом, общество нарушило срок подписания договоров.
На основании этого Свердловское УФАС России приняло решение о включении сведений о предприятии в реестр недобросовестных поставщиков.
Не согласившись с решением антимонопольного ведомства, общество обратилось в суды.
Суды первой и апелляционной инстанции, изучив материалы дела, отказали в удовлетворении требований. Арбитражный суд Уральского округа также поддержал позицию УФАС.
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