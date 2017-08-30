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В Екатеринбурге закроют движение по улице Машиностроителей и четной стороне улицы Московской

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» проведет ремонт путей в районе остановки «Площадь 1-й Пятилетки» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



В связи с этим специалисты закроют движение по улице Машиностроителей: трамваев № 5, 24 от остановки «Кузнецова» до остановки «Площадь 1-й Пятилетки» в обоих направлениях с 22.00 1 сентября до 06.00 4 сентября; автобусов и автотранспорта от Ильича до Кировградской с 22.00 1 сентября до 17.00 4 сентября.



Службы планируют направить движение автомобилей по улицам Кировградской, Стахановской и проспекту Орджоникидзе.



Также ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закрыло движение по четной стороне улицы Московской от переулка Арамильского до улицы Островского до 10 сентября.



Специалисты направят транспорт по нечетной стороне Московской в связи с проведением работ по капитальному ремонту улицы.

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