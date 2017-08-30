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В I полугодии чистый убыток Группы ЛСР по МСФО превысил 1 млрд рублей

УрБК, Москва, 30.08.2017. Группа ЛСР в I полугодии 2017 года получила убыток по МСФО в размере 1 млрд 069 млн руб. против прибыли в 1 млрд 100 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.



Выручка компании упала на 17% (до 26,35 млрд руб.), валовая прибыль — на 27% (до 6,7 млрд руб.).



Отметим, что Группа ЛСР осуществляет девелоперскую деятельность на рынках Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

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