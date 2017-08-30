Кризис

В Екатеринбурге признан банкротом дачный кооператив «Георгиевские дачи»

Арбитражный суд Свердловской области признал дачный потребительский кооператив (ДПК) «Георгиевские дачи» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



С иском о банкротстве ДПК «Георгиевские дачи» в декабре 2016 года обратилось в суд физическое лицо. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 32 млн 698 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.



Напомним, проблемы у ДПК «Георгиевские дачи» возникли еще в 2010 году: они были связаны со срывом сроков строительства коттеджного поселка в микрорайоне Истокском под Екатеринбургом. В отношении руководства организации было возбуждено уголовное дело.

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