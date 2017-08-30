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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс в Узбекистан из аэропорта Пулково

30 август 2017 (17:23)

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 13 сентября 2017 года откроет прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Наманган (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба переводчика.

Полеты по новому направлению будут выполняться на комфортабельных воздушных судах Airbus семейства А320 один раз в неделю по средам, обратно — по четвергам.

«Один из крупнейших населенных пунктов Узбекистана, Наманган, расположен в Ферганской долине. Город знаменит своей многовековой историей: например, в его окрестностях находятся руины древнего Ахсикента. Кроме того, в Намангане можно отдохнуть на бальнеологическом курорте «Чартак», — рассказали в пресс-службе.

Билеты на рейс доступны на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, в авиакассах и на сайте аэропорта Пулково в разделе «Бронирование».

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