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Неизвестный меценат подарил музею наивного искусства картину Руссо

Картину художника-примитивиста Анри Руссо неизвестный меценат анонимно подарили музею наивного искусства в Лавале во Франции. Об этом рассказала директор учреждения Антуанетта Ле Фалхер, пишет Le Figaro.



«Я обнаружила этот холст у себя на столе, когда вернулась из отпуска», — поделилась Ле Фалхер. К анонимному подарку прилагались сертификат подлинности произведения и письмо, в котором неизвестный меценат объяснил свой поступок.



Из записки следует, что даритель посетил музей в начале августа и был разочарован тем, что в его собрании только три работы художника-примитивиста — при том, что Руссо родился в Лавале.

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