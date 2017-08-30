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В районе Приамурья выпал мокрый снег

В Селемджинском районе Приамурья введен режим ЧС в связи с нарушением электроснабжения в нескольких селах после снегопада. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу филиала ДРСК «Амурские электрические сети».



«Мокрый снег и ветер прошедшей ночью стали причиной отключения двух ВЛ 35 кВ, в результате без электроснабжения остались поселки Токур, Златоустовск, Ольгинск, Ульген. А районный центр Экимчан остался без электричества 29 августа в 19.40 (13.40 мск) из-за повреждения в муниципальных сетях. Глава района ввел режим ЧС», — говорится в сообщении.



Отмечается, что причиной отключения двух высоковольтных линий стал мокрый снег и падение деревьев.

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