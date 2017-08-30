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В Магаданской области обнаружили тайник с икрой

30 август 2017 (17:09)

В Магаданской области пограничники обнаружили в лесу тайник с почти 200 кг красной икры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ по региону.

«В 2 км от устья реки Наяхан в прибрежной лесополосе обнаружен тайник, в котором находилось 8 контейнеров с икорной продукцией, не отвечающей требованиям безопасности. Общий вес икры составил 184 кг», — отметили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ также обнаружили в тайнике полиэтиленовый пакет с уротропином, запрещенным в России в качестве пищевой добавки Е-239.

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