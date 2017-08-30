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Российские призеры ЧМ по легкой атлетике не получили премиальные
30 август 2017 (17:09)
Заслуженный тренер России Евгений Загорулько сообщил о проблемах с оплатой пребывания в Лондоне на чемпионате мира-2017. Об этом сообщает портал «Газета.ру».
Центр спортивной подготовки не может покрыть расходы, а спортсмены не получили премиальных за участие в соревнованиях.
«Оплата моего пребывания в Лондоне действительно под вопросом. В Центре спортивной подготовки (ЦСП) нам сказали, что у них нет денег оплатить наши расходы на авиабилеты. Надеюсь, что вопрос как-то разрешится и правда восторжествует. Иначе получается так: отправляйся на войну, но патроны покупай за свои деньги. Про премиальные для спортсменов я вообще молчу. После нашего возвращения об этом никто не вспоминает. Например, мой спортсмен — Данил Лысенко стал первым представителем Башкирии, которому удалось выиграть медаль ЧМ по легкой атлетике», — цитирует Загорулько газета «Известия».
Центр спортивной подготовки не может покрыть расходы, а спортсмены не получили премиальных за участие в соревнованиях.
«Оплата моего пребывания в Лондоне действительно под вопросом. В Центре спортивной подготовки (ЦСП) нам сказали, что у них нет денег оплатить наши расходы на авиабилеты. Надеюсь, что вопрос как-то разрешится и правда восторжествует. Иначе получается так: отправляйся на войну, но патроны покупай за свои деньги. Про премиальные для спортсменов я вообще молчу. После нашего возвращения об этом никто не вспоминает. Например, мой спортсмен — Данил Лысенко стал первым представителем Башкирии, которому удалось выиграть медаль ЧМ по легкой атлетике», — цитирует Загорулько газета «Известия».
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