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В Свердловской области выявили два несанкционированных детских лагеря

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Николай Сафронов озвучил итоги проверок оздоровительных лагерей для детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В ходе прокурорских проверок в 2017 году выявлены 2 несанкционированных палаточных лагеря для отдыха детей, расположенные в деревне Бекленищева Каменского района вблизи реки. Ревун и в деревне Верхняя Баранча Кушвинского городского округа на берегу пруда. В результате своевременно принятых совместных мер с органами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области деятельность лагерей была прекращена», — говорится в сообщении.



Кроме того, по-прежнему летние загородные оздоровительные лагеря открывают и принимают в них детей при наличии многочисленных нарушений правил пожарной безопасности, санитарных правил и норм законодательства об охране жизни и здоровья детей.



Так, Сысертской межрайонной прокуратурой в ходе проверки, проведенной с привлечением специалистов госпожнадзора, в детском оздоровительном лагере «Космос» выявлено свыше 25 нарушений пожарной безопасности.



По результатам проверки прокуратура внесла представление главе Орджоникидзевского района Екатеринбурга, по итогам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены.



Другим распространенным видом выявляемых нарушений в указанной сфере являются нарушения санитарных правил и норм, как правило, они связаны с ненадлежащей организацией питания детей, нарушением правил хранения продуктов и отбора суточных проб, несоблюдением персоналом пищеблоков правил личной гигиены, сроков прохождения медицинских обследований.

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