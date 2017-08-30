Новостройки в малых городах не пользуются спросом

Не секрет, что в малых городах Свердловской области достаточно узкий рынок первичного жилья. Девелоперам невыгодно строить там новостройки из-за ограниченного спроса. Поэтому львиная доля жилых комплексов Свердловской области возводится на территории Екатеринбурга. В остальных уральских муниципалитетах подавляющее большинство сделок с квартирами заключается на вторичном рынке.По данным аналитического портала Ingraficon, в настоящее время в Екатеринбурге выставлены на продажу жилые площади в 175 новостройках. В остальных свердловских муниципалитетах — в 50 объектах. Из них 60% приходится на города-спутники (Верхнюю Пышму, Березовский, Среднеуральск и Арамиль), которые по факту дополняют рынок недвижимости уральской столицы. Соответственно, на все остальные муниципалитеты в сумме приходится всего около 20 новостроек.Несмотря на ограниченное предложение, этот сегмент также переживает кризисный период. По информации аналитического отдела группы компаний «Новосел», с февраля 2015 года по август 2017 года стоимость квадратного метра жилья в новостройках, расположенных в малых городах Свердловской области (в том числе в городах-спутниках Екатеринбурга), снизилась на 2,1% (до 46 тыс. 302 руб.).В частности, в Каменске-Уральском цены рухнули на 13% (до 37 тыс. 863 руб. за кв. м.), в Нижнем Тагиле — на 9% (до 38 тыс. 059 руб.), в Ревде — на 7% (до 39 тыс. 302 руб.), в Сысерти — на 8% (до 39 тыс. 419 руб.), в Заречном — на 4% (до 43 тыс. 092 руб.).Следует отметить, что достаточно часто снижение цен на свердловские новостройки замаскировано под различные акции, рассрочки и бонусы. Поэтому в реальности падение стоимости квартир на первичном рынке было более глубоким, чем об этом говорится в официальной статистике.Руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин сообщил, что в последние три месяца на рынке новостроек наблюдается положительная ценовая динамика. С февраля по август 2017 года средняя цена предложения выросла на 2,8%. Однако делать из этого долгосрочные выводы пока преждевременно.«Положительная динамика на областном первичном рынке достигнута в основном за счет роста стадий строительства объектов и структурного изменения предложения по городам области», — заявил Сергей Меньшенин.Иными словами, цены выросли за счет того, что в базе данных увеличилась доля относительно дорогих по стоимости городов-спутников: Верхней Пышмы (с 21 до 26%) и Березовского (с 19 до 21%). В реальности квадратный метр в свердловских новостройках не подорожал.В настоящее время среднестатистическая однокомнатная квартира в свердловской новостройке имеет площадь 37,7 кв. м. и стоит 1 млн 765 тыс. 118 руб., двухкомнатная — 2 млн 536 тыс. 806 руб. (площадь — 56 кв. м.), трехкомнатная — 3 млн 543 тыс. 324 руб. (78,4 кв. м.).Резкое снижение цен по сравнению с февралем 2015 года эксперты объясняют ростом конкуренции (число объектов выросло с 41 до 50) и снижением платежеспособного спроса из-за кризиса. В последние два года число людей, которым по карману купить новую картину, заметно сократилось.Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков считает, что в каждом свердловском муниципалитете ситуация на рынке жилья разная.«Везде есть своя специфика. Ситуация в Каменске-Уральском может в разы отличаться от той, которая наблюдается в Нижнем Тагиле или в более мелких муниципалитетах. Рынок недвижимости везде носит локальный характер. Он завязан на экономику конкретного города. Поэтому где-то падение спроса было более глубоким, чем в Екатеринбурге, где-то оно было сопоставимым», — сообщил Михаил Хорьков.Наиболее острая ситуация на рынке жилья сложилась в малых городах Свердловской области с депрессивной экономикой. Именно в них заметно снизились доходы населения, и вырос уровень безработицы. Большинство горожан не имеют никаких возможностей купить новую квартиру или отказываются от приобретения недвижимости из-за неуверенности в завтрашнем дне.