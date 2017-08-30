Авто с пробегом теряет покупателя

Затяжной финансовый кризис уже три года истощает уральский рынок подержанных автомобилей. За семь месяцев 2017 года объем продаж машин с пробегом в Свердловской области снизился на 0,5%. Эксперты уверены, что на данный момент причин для восстановления рынка нет, и снижение сохранится как минимум до конца года.Стоит отметить, что за первые пять месяцев 2017 года аналитики зафиксировали снижение уровня продаж автомобилей с пробегом на всей территории Уральского федерального округа. За этот период в регионе было продано 181 тыс. 033 таких автомобиля, что на 6,4% ниже аналогичного показателя 2016 года. Из них 52 тыс. 231 — подержанный автомобиль марки Lada (-9,5%), а также 16 тыс. 138 машин марки Toyota (-9,4%) и 9 тыс. 543 Nissan (+1%).Общероссийские продажи за первые пять месяцев года также показали падение в среднем на 6%. Реализаторам удалось продать за этот период более 2,033 млн автомобилей. Основная доля пришлась на Центральный регион, где было продано 527 тыс. 353 легковых автомобиля с пробегом.Подводя итоги первых семи месяцев 2017 года, эксперты сделали вывод, что тенденция к снижению продаж подержанных автомобилей в регионах в ближайшее время сохранится. За указанный период общероссийские показатели реализации данной категории транспорта незначительно выросли — на 1,1%, до 2 млн 938 тыс. единиц, в то время как падение в Свердловской области составило 0,5%. С начала года на Среднем Урале было продано 84,29 тыс. автомобилей.По мнению экспертов, основной причиной снижения продаж подержанных автомобилей является падение реальных доходов населения. До начала кризиса многие свердловчане покупали авто, ездили на нем 3-4 года, затем перепродавали. После этого они приобретали новую машину с доплатой. Сейчас эта схема практически не работает. Из-за кризиса многие автовладельцы отложили замену старой машины на новую до лучших времен. В результате начался процесс старения автопарка.«С начала года средний возраст автомобиля на российском рынке вырос на 1 год — до 13 лет. Сегодня люди если и покупают автомобили, то делают это с расчетом на более долгий срок эксплуатации», — рассказал представитель Федерации автовладельцев в Свердловской области Максим Едрышов.Снижение фиксируется, как и в сегменте отечественных автомобилей, так и среди иномарок.По итогам июля 2017 года лидером по продажам осталась Lada, которой удалось реализовать 121,7 тыс. автомобилей, что на 2,9% меньше, чем год назад. Лучшей среди иномарок осталась Toyota, чей показатель достиг 51,1 тыс. экземпляров, что также на 3% ниже показателя 2016 года.Относительно стоимости автомобилей с пробегом уральская статистика вновь идет вразрез с общероссийской. На конец августа 2017 года средневзвешенная стоимость автомобиля с пробегом в России составила 535 тыс. руб., что на 5,8% меньше, чем в конце 2016 года. Между тем, согласно данным портала «Avito Авто», в Екатеринбурге ценник на подобные машины за год вырос на 12% и составил 539 тыс. руб., что на 19% выше среднего показателя по Уральскому федеральному округу (452 тыс. руб.).«Цены на данный вид транспорта продолжают расти, и средний ценник давно перешел отметку в 1 млн руб. Найти бюджетный подержанный автомобиль ниже 500 тыс. руб. очень сложно. Средняя стоимость растет по всей стране в большей мере из-за того, что на рынке представлено много иномарок, цена которых напрямую зависит от курса валюты. В ближайшее время тенденция к росту, скорее всего, продолжится», — считает М. Едрышов.По словам эксперта, Уральский и, в частности, Свердловский рынки всегда отличались от общероссийского рынка хорошими результатами и темпами продаж подержанных автомобилей. Поэтому его падение сильнее бросается в глаза.«Все положительные цифры, которые публикуются, появляются после сравнения с прошлогодним уровнем реализации, но если посмотреть на результаты 2012-2013 годов, то мы увидим огромный разрыв. Возвращения на этот уровень в ближайшее время ожидать не стоит», — рассказал эксперт.По мнению аналитиков, на данный момент причин надеяться на скорое восстановление рынка подержанных автомобилей не приходится. В настоящее время у большей части населения просто нет средств на покупку автомобиля. Ситуацию к тому же усложняет постоянный рост стоимости данной категории транспорта. Учитывая все обстоятельства, большинство экспертов сходятся во мнении, что рынку вряд ли когда-нибудь удастся вернуться к показателям пятилетней давности.