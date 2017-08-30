Стройотряды завершили трудовой семестр

В Академическом районе Екатеринбурга 28 августа завершилась уже VIII Всероссийская студенческая стройка (VIII ВСС). В этом году в ней приняли участие 160 бойцов из 9 отрядов. На торжественном закрытии Целины-2017 лучшим стройотрядам, их командирам и комиссарам организаторы стройки вручили дипломы, ценные призы и знамена.Напомним, проект «ВСС «Академический» реализуется с 2010 года по инициативе члена Общественной палаты региона, члена совета директоров «РГС-Академическое» Алексея Воробьева. За эти годы в строительстве самого молодого района Екатеринбурга приняли участие 120 стройотрядов, более трех тысяч бойцов из 35 регионов России. Сегодня молодые люди, когда-то строившие первые дома в Академическом, живут здесь.В этом году на протяжении июля-августа студенты были задействованы на строительно-монтажных и отделочных работах, ремонте жилого фонда и благоустройстве.«Бойцы стройотрядов — полноценные участники строительства района. Они трудятся качественно и профессионально, за свою работу получают достойное вознаграждение. В среднем за 1,5 месяца бойцы стройотрядов заработали по 45 тыс. руб., а те, кто отличился в труде, — до 62 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе АО «РСГ-Академическое».За два месяца стройотрядовцам удалось покрасить 5 тыс. кв. м. стен, оштукатурить 1,2 тыс. кв. м., уложить 800 кв. м. тротуарной плитки «Бехатон», на 2,2 тыс. кв. м. устранить участки просадки асфальта, установить 512 погонных метров бордюрдного камня, покрасить 223 опоры в районе, 66 скамеек, а также 3 тыс. погонных метров заборов и прочих конструкций. Также бойцы активно участвовали в ремонте существующего жилищного фонда, проводимом управляющими компаниями «Стандарт» и «Академический».По традиции в ходе Всероссийской студенческой стройки проводился конкурс отрядов по различным показателям производственной и комиссарской деятельности. По его итогам лучшие из них на церемонии закрытия Целины награждены ценными призами, знаменами, дипломами Всероссийской студенческой стройки.По совокупности показателей в соревновании победил ССО «Тайга» Уральского государственного лесотехнического университета. Он получил главный приз — знамя ВСС 2017 года.Помимо производственной деятельности, в ходе трудового семестра бойцы стройотрядов участвовали в студенческих спартакиадах, творческих конкурсах и фестивалях. Всего за два месяца лета было проведено более 20 различных мероприятий, в том числе для населения района — День Петра и Февронии, День строителя, дворовые концерты.«Стройка стала этапом, который студенты запомнят на всю жизнь. Мы надеемся, что в 2018 году снова увидим бойцов стройотрядов, и Всероссийская студенческая стройка в Академическом будет продолжаться еще многие годы. Спасибо всем ребятам за их труд и участие в жизни района», — сказал генеральный директор «РСГ-Академический» Виктор Киселев.Следует отметить, что руководители ГК «КОРТРОС» и ПАО «Т Плюс», заключившие в тот же день с правительством Свердловской области соглашение о начале возведения медкластера в Академическом, не исключают участия студентов и в этой стройке. Таким образом, работа стройотрядов в новом районе Екатеринбурга в перспективе может стать еще более востребованной.