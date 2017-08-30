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Большинство жителей Екатеринбурга хотели бы работать из дома

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Большинство (99%) екатеринбуржцев хотели бы иметь возможность работать из дома. Об этом сообщает пресс-служба портала «Зарплата.ру».



Больше всего горожан привлекает возможность не тратить время на дорогу (75%), решать днем свои дела (74%), экономить на проезде (57%).



Для каждого четвертого опрошенного несомненным плюсом удаленной работы является возможность обедать дома, для каждого пятого — ходить дома в пижаме и не бриться. 13% не хотят общаться с коллегами лично, а из дома готовы вести рабочую переписку.



Среди свободных ответов горожан: «работа из дома позволит смотреть за ребенком», «комфортная домашняя обстановка», «возможность решать свои личные дела в течение дня».



При этом 39% опрошенных считают, что удаленные сотрудники зарабатывают меньше, чем другие, а 18%, напротив, думают, что работа из дома позволит им повысить зарплату.



Несмотря на желание респондентов осесть дома, 56% из них не готовы перейти на удаленную работу, если уровень их зарплаты сократится. А вот 50% согласятся на такие условия, если их доход сократится не больше, чем на четверть.

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