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В Челябинской области УФАС приостановило торги по концессии на создание инфраструктуры по обработке ТБО

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Челябинское УФАС России приостановило торги по концессии на создание инфраструктуры по обработке и утилизации твердых коммунальных бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Поиск инвестора для создания межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении обработки, накопления, утилизации, размещения твердых коммунальных отходов на территории Челябинского кластера осуществляет министерство экологии региона. Конкурс объявлен 27 июля 2017 года.



Концессионное соглашение с победителем торгов планируется заключить на 25 лет, а предельный объем инвестиций должен составить не более 3,54 млрд руб.



В Челябинское УФАС России с жалобами на действия организатора торгов обратились ООО «Профстрой», ООО «СГ сервис» и Ассоциация организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами Челябинской области «Чистая среда». Компании указывают на установление в конкурсной документации избыточных требований, препятствующих участию в торгах.



Заседание комиссии состоится 31 августа в 11.00.



Напомним, что в 2016 году министерство экологии Челябинской области уже проводило аналогичный конкурс. Однако Челябинское УФАС России в результате рассмотрения поданной Ассоциацией «Чистая среда» жалобы выявило нарушения закона о концессионных соглашениях.

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