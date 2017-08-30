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На ЕВРАЗ НТМК начали монтаж основного оборудования шаропрокатного стана
30 август 2017 (14:51)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. На ЕВРАЗ НТМК продолжается реализация проекта строительства шаропрокатного стана. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
В рельсобалочном цехе, где будет располагаться новый участок, начался монтаж основного оборудования.
«В ходе работ будут смонтированы печь для нагрева заготовки перед прокатом, прокатная клеть, участок термической обработки шаров и участок отгрузки. Общая протяженность производственной линии — 300 метров. Новое производство предполагает создание дополнительных рабочих мест», — говорится в сообщении.
Новая технология двухстадийной закалки и специальная легированная марка стали, которую разработали на ЕВРАЗ НТМК, позволит производить шары диаметром 60-120 мм пятой группы твердости.
«Новый стан позволит нам расширить линейку мелющих шаров, усилить свои позиции в этом сегменте. Освоение новой продукции — одно из важных направлений работы комбината. Сейчас в цехах в разработке более 20 видов металлопроката», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.
Мощность нового производства — около 135 тыс. т шаров в год. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составят около 1 млрд руб.
В рельсобалочном цехе, где будет располагаться новый участок, начался монтаж основного оборудования.
«В ходе работ будут смонтированы печь для нагрева заготовки перед прокатом, прокатная клеть, участок термической обработки шаров и участок отгрузки. Общая протяженность производственной линии — 300 метров. Новое производство предполагает создание дополнительных рабочих мест», — говорится в сообщении.
Новая технология двухстадийной закалки и специальная легированная марка стали, которую разработали на ЕВРАЗ НТМК, позволит производить шары диаметром 60-120 мм пятой группы твердости.
«Новый стан позволит нам расширить линейку мелющих шаров, усилить свои позиции в этом сегменте. Освоение новой продукции — одно из важных направлений работы комбината. Сейчас в цехах в разработке более 20 видов металлопроката», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.
Мощность нового производства — около 135 тыс. т шаров в год. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составят около 1 млрд руб.
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